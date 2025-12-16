Immobilien
Demo in Stein

  16.12.2025 Stein
Gewerkschaften Unia und Syna setzen sich gemeinsam mit den Beschäftigten für den Erhalt aller Stellen ein. Foto: zVg
Gewerkschaften Unia und Syna setzen sich gemeinsam mit den Beschäftigten für den Erhalt aller Stellen ein. Foto: zVg

Novartis-Beschäftigte protestieren gegen Stellenabbau

Mit einer Protestkundgebung haben am Freitag rund 100 Beschäftigte von Novartis gemeinsam mit den Gewerkschaften Unia und Syna gegen den geplanten Abbau von über 700 Stellen in Stein (AG) demonstriert. «Während ...

