Demission in der Finanzkommission

Demission in der Finanzkommission26.02.2026 Wegenstetten
Aufgrund ihres Wegzugs hat Corinne Llompart Stofer ihren Rücktritt aus der Finanzkommission Wegenstetten bekannt gegeben. Das Departement Volkswirtschaft und Inneres hat die Demission gutgeheissen. Der Gemeinderat hat die Ersatzwahl auf den 14. Juni 2026 festgesetzt. (mgt)
