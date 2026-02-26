Immobilien
Demission in der Finanzkommission

  26.02.2026 Wegenstetten

Aufgrund ihres Wegzugs hat Corinne Llompart Stofer ihren Rücktritt aus der Finanzkommission Wegenstetten bekannt gegeben. Das Departement Volkswirtschaft und Inneres hat die Demission gutgeheissen. Der Gemeinderat hat die Ersatzwahl auf den 14. Juni 2026 festgesetzt. (mgt)

