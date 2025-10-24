Dem Krimi auf der Spur

Der Krimi der Reihe «lettura facile italiana» spielt in der Mode-Metropole Mailand. Viele der kulturellen Orte werden in dieser Lektüre beschrieben und der Lesende erlebt die Grossstadt dadurch intensiv. Daher beschlossen die «corsisti», die Teilnehmenden der Italienischklasse der Pro Senectute Bezirk Rheinfelden, einen Ausflug nach Mailand zu unternehmen. Dies, um das Gelesene selbst zu erkunden. Bei schönstem Oktoberwetter bewunderte die Gruppe die Sehenswürdigkeiten. Für den ersten Tag war der Besuch der «navigli», der Kanäle von Mailand geplant. An diesem belebten Ort wurde zudem in einer der vielen Bars ein stilvoller Apéro genossen. Nicht nur bei Touristen, sondern auch bei Einheimischen ist diese Gegend ausserordentlich beliebt. Am Tag darauf bewunderte die Gruppe den Dom, die «Galleria Vittorio Emanuele», die Oper «La Scala», und das berühmte Werk von Leonardo da Vinici, «l’ultima cena» (das letzte Abendmahl). Auch andere wichtige Aspekte der italienischen Kultur, wie gutes Essen und Getränke, kamen nicht zu kurz. Mit vielen neugewonnen Eindrücken kehrte die Gruppe in die Heimat zurück. (mgt/nfz)

www.ag.prosenectute.ch