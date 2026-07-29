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Dem Eisvogel ganz nah

  29.07.2026 Fricktal
Fütterung eines Jungtiers. Dieses kann man an den Füssen erkennen: Leuchten sie kräftig orange, ist es ein Altvogel. Sind sie eher bräunlich, ist es ein Jungvogel. Foto: Renate-Delphis
Fütterung eines Jungtiers. Dieses kann man an den Füssen erkennen: Leuchten sie kräftig orange, ist es ein Altvogel. Sind sie eher bräunlich, ist es ein Jungvogel. Foto: Renate-Delphis

Der Eisvogel ist der Vogel des Jahres 2026. Wer das farbenprächtige «fliegende Juwel» in seinem natürlichen Lebensraum erleben möchte, hat jetzt die beste Gelegenheit dazu: In den BirdLife-Naturzentren La Sauge und Klingnauer Stausee brüten derzeit Eisvögel.

Die Wahl zum Vogel des ...

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