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Deckeneinsturz im Regierungszimmer

  25.06.2026 Fricktal

Am Montag ist aus noch ungeklärten Gründen um die Mittagszeit die Deckenverkleidung des Regierungszimmers hinuntergestürzt, das heisst die gesamte Deckenverkleidung des Regierungszimmers im Regierungsgebäude in Liestal hat sich gelöst. Verletzt wurde niemand. Das ...

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