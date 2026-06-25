Deckeneinsturz im Regierungszimmer

Am Montag ist aus noch ungeklärten Gründen um die Mittagszeit die Deckenverkleidung des Regierungszimmers hinuntergestürzt, das heisst die gesamte Deckenverkleidung des Regierungszimmers im Regierungsgebäude in Liestal hat sich gelöst. Verletzt wurde niemand. Das ...

Am Montag ist aus noch ungeklärten Gründen um die Mittagszeit die Deckenverkleidung des Regierungszimmers hinuntergestürzt, das heisst die gesamte Deckenverkleidung des Regierungszimmers im Regierungsgebäude in Liestal hat sich gelöst. Verletzt wurde niemand. Das Hochbauamt hat unverzüglich Schritte eingeleitet, um die Ursache zu klären. Zum Zeitpunkt des Vorfalls war niemand im Zimmer anwesend. Alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die ihre Büros im Regierungsgebäude haben, mussten das Gebäude verlassen. Sie werden ihrer Arbeit im Homeoffice nachgehen. Davon betroffen ist das Generalsekretariat der Sicherheitsdirektion und die gesamte Landeskanzlei. Das Hochbauamt hat unverzüglich Schritte eingeleitet, um die Ursache des Deckeneinsturzes zu klären. Ebenso wird untersucht, ob in weiteren Räumen des Gebäudes ähnliche oder typengleiche Deckenkonstruktionen verbaut wurden. (mgt/nfz)