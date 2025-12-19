Immobilien
Veranstaltungen
Stellen
E-Paper
App
Newsletter

Decken für die Rumänien-Hilfe

  19.12.2025 Kaiseraugst
Die fleissigen Strickerinnen zusammen mit Georges Brogle, Präsident der Rumänien-Hilfe Wegenstetten, und Daniela Pizzoleo, Leitung Aktivierung im Rinau Park. Foto: zVg
Die fleissigen Strickerinnen zusammen mit Georges Brogle, Präsident der Rumänien-Hilfe Wegenstetten, und Daniela Pizzoleo, Leitung Aktivierung im Rinau Park. Foto: zVg

Stricken hat etwas Beruhigendes: Die ruhigen Bewegungen der Hände, das feine Gleiten der Wolle und das Wachsen eines Werkes Masche um Masche. In Kaiseraugst wird für die Rumänien-Hilfe Wegenstetten gestrickt.

Diese besondere Mischung aus Ruhe, Konzentration und ...

X

Image Title

1/10

Möchten Sie weiterlesen?

Ja. Ich bin Abonnent.

Haben Sie noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier

Ja. Ich benötige ein Abo.

Abo Angebote