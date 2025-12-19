Decken für die Rumänien-Hilfe

Stricken hat etwas Beruhigendes: Die ruhigen Bewegungen der Hände, das feine Gleiten der Wolle und das Wachsen eines Werkes Masche um Masche. In Kaiseraugst wird für die Rumänien-Hilfe Wegenstetten gestrickt.

Diese besondere Mischung aus Ruhe, Konzentration und schöpferischer Kraft spürt man auch im Alterszentrum Rinau Park in Kaiseraugst. Hier treffen sich Bewohnerinnen regelmässig zu einem farbigen Ritual. In kleiner Runde entstehen Socken, Schals und Decken. Die Werke gehen an die Rumänien-Hilfe Wegenstetten. Dort erreichen sie Kinder, Familien und ältere Menschen, die schwierige Zeiten durchmachen. Eine Geste, die zeigt: Wir denken an euch. Und so reist die Wärme aus Kaiseraugst weiter ins Einsatzgebiet der Rumänien-Hilfe Wegenstetten – Masche für Masche, von Herz zu Herz. (mgt)