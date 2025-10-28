Musical begeistert in Gipf-Oberfrick

Die Kirche Gipf-Oberfrick verwandelte sich kürzlich in eine bunte Märchenwelt: Der Jugendchor Gipf-Oberfrick präsentierte das Musical «De Froschkönig» auf eine andere Weise und begeisterte mit zwei Aufführungen ein zahlreich erschienenes Publikum. Insgesamt standen 40 Kinder auf der Bühne und überzeugten mit grossem Engagement und Spielfreude.

Die Geschichte erzählte das bekannte Märchen mit viel Witz und modernen Elementen. Das Königspaar hat neun Töchter, die alle verheiratet werden sollen. Prinz Louis soll die Tochter Agnes heiraten, doch bevor es dazu kommt, wird er von der Hexe Simsalabim in einen Frosch verwandelt. Agnes ist zunächst zu sehr mit ihrem Handy beschäftigt, um sich für den Frosch zu interessieren. Als der Zauber schliesslich gebrochen wird, nimmt die Geschichte eine überraschende Wendung: Der Prinz verliebt sich nicht in Agnes, sondern in das Schlossgespenst Kulibu, das sich am Ende in eine wunderschöne Frau verwandelt. Alle anderen Prinzessinnen finden ihren Ritter – nur Agnes bleibt allein zurück. Mit farbenfrohen Kostümen, liebevoll gestalteten Kulissen und viel Ausdruckskraft zogen die Kinder das Publikum in ihren Bann. Der Jugendchor untermalte die Szenen mit zwölf passenden Liedern, darunter «Der Froschtanz», «Mondlicht», «Lass uns Party machen» und «Sei doch nicht so ein Frosch». So entstand eine märchenhafte Atmosphäre, die Jung und Alt gleichermassen begeisterte.

Der nächste Auftritt des Jugendchors Gipf-Oberfrick findet am 14. und 15. November am Konzert des Männerchors Frick statt. (mgt)