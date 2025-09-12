Davis Cup: Kym mit ärgerlicher Niederlage

Der Schweizer Teamleader Jérôme Kym (ATP 155) erwischt einen Fehlstart im Davis Cup gegen Indien. Er verliert am Freitagnachmittag die Auftaktpartie gegen die Weltnummer 616 Dhakshineswar Suresh mit 6:7, 3:6.



Nach 46 Minuten gab der Möhliner den ersten Satz im Tiebreak ab. Auch im zweiten Satz kam er nicht auf Touren, sein Gegenüber allerdings nutzte beim Stand von 4:3 aus seiner Sicht das einzige Break der Partie und machte Minuten später mit dem 6:3 alles klar. Kym liess im ganzen Match insgesamt sieben Breakchancen ungenutzt. «Im Duell mit der Weltnummer 616 dürfte ein Sieg für den 22-jährigen Aargauer Formsache sein», blickte SRF Sport im Vorfeld auf die Partie. Kym war allerdings weit davon entfernt, sein bestes Tennis abzurufen. Der Davis Cup gegen Indien wird in Biel ausgetragen, mit einem Sieg verbliebe die Schweiz in der Weltgruppe I. Bei einer Niederlage müsste sie 2026 den Abstieg aus der Elite in Playoffs abwenden. (rw)