Davis Cup: Jérôme Kym bringt die Schweiz in Führung

Der Möhliner Tennisprofi Jérôme Kym (ATP 192) gewann am Freitagnachmittag für das Schweizer Davis-Cup-Team das Auftaktduell gegen Tunesien. Kym bekam es in Biel gegen Moez Echargui (ATP 142) zu tun, den er schliesslich in zwei Sätzen mit 7:6; 6:4 besiegte. Damit ging die Schweiz in Führung. Mit Echargui traf Kym auf den unbestrittenen Teamleader der Tunesier, womit dieser Auftaktsieg das junge Schweizer Team in eine vielversprechende Ausgangslage brachte. Nur wenig später legte Leandro Riedi (ATP 171) nach und besiegte Tunesiens Alaa Trifi (ATP 1171) klar mit 6:1, 6:0. Damit die Schweiz im nächsten Jahr wieder zu den besten Nationen im Team-Wettbewerb zählt, benötigt sie einen Sieg gegen Tunesien sowie einen weiteren Erfolg im September. (rw)