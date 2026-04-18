Daten anstatt Schranken und Tickets

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  18.04.2026 Frick
Neu installierte Kameras bei der Migros in Frick erfassen ein- und ausfahrende Autos. Foto: Simone Rufli
Neu installierte Kameras bei der Migros in Frick erfassen ein- und ausfahrende Autos. Foto: Simone Rufli

In der Migros in Frick erfassen jetzt Kameras die Auto-Kennzeichen

Park & Go heisst das neue Parkierungssystem, das die Migros nach und nach an ihren Verkaufsstellen im Fricktal einführt. In Frick ist es seit ein paar Wochen in Betrieb. Und so funktioniert es.

Simone ...

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