Das Zuhause der Pfadis feiert Jubiläum

30 Jahre Trägerverein «Pfadilokal Rheinfelden»

Vor 30 Jahren waren es die Eltern der heutigen Vorstandsmitglieder, welche ihren Kindern ein schönes Zuhause gebaut haben. Am Samstag, 31. August, wird das 30-jährige Bestehen des Lokals der Pfadi Rheinfelden gefeiert, und alle Interessierten sind eingeladen.

Janine Tschopp

Das Häuschen der Pfadi Rheinfelden beim Schiffacker wird rege genutzt. Hier findet ein Grossteil der Pfadiaktivitäten statt. Es werden Übungen geplant, Jahresprogramme besprochen, Elternabende durchgeführt. Zudem bietet der Ort den Kindern Unterschlupf bei Hagel und Sturm. Auf der Wiese hat man Platz zum Spielen oder gemütlich ums Lagerfeuer zu sitzen. «Es ist unser zweites Zuhause. Oft kommen wir auch nach dem Arbeiten hierher, um etwas für die Pfadi vorzubereiten oder einfach um abzuschalten», erklären Livio Schaffner und Martine Schaffner.

«Beaver» und «Zältli», so heissen die beiden in der Pfadi, sind nicht verwandt, obschon sie schon viel Zeit miteinander verbracht haben. Früher selber in der Pfadi, engagierten sie sich später als Leiter. Heute gehören sie dem Vorstand des Trägervereins «Pfadilokal Rheinfelden» an und sorgen für die Instandhaltung der Räumlichkeiten.

Eltern packten an

«Als ich noch ein ‹Wölf li› war, durften wir einen kleinen Raum im Keller des Schulhauses nutzen. Das hat sich aber nie wie ein ‹Zuhause› angefühlt», schmunzelt «Zältli». Am 20. August 1994 erhielten die Pfadis von der Stadt Rheinfelden das Nutzungsrecht für das Lokal beim Schiffacker. Im gleichen Zug wurde der Trägerverein «Pfadilokal Rheinfelden» gegründet. Es waren die Eltern der heutigen Vorstandsmitglieder, welche damals den Verein gründeten und sich um die Einrichtung des Lokals kümmerten.

Seit 30 Jahren instandgehalten

Seit vielen Jahren ist es die Generation um «Beaver» und «Zältli», welche sich um die Instandhaltung des Lokals kümmert. «Wir haben immer etwas gemacht», erzählen sie. So wurde in den letzten Jahren und Jahrzehnten das Flachdach zum Giebeldach umfunktioniert, es gab eine neue Küche, neue Fenster, der Boden wurde erneuert, die Wände gestrichen und vieles mehr. «Praktisch alles haben wir in Eigenleistung gemacht», erklärt «Beaver», Präsident des Trägervereins. So wurden für die Mitglieder regelmässig Arbeitstage organisiert.

Die Pfadis haben in den letzten 30 Jahren aber nicht nur schweisstreibende A rbeitsstunden, sondern auch viele gemütliche Momente in ihrem Lokal verbracht.

Und: Es sind zahlreiche Freundschaften entstanden. So wie die Freundschaft von «Zältli» und «Beaver», die sich im Vorstand heute noch für die 150 Rheinfelder Pfadis und ihre Leiter engagieren.

Ein Fest für alle

Am Samstag, 31. August, wird das 30-jährige Bestehen des Pfadilokals und des Trägervereins gefeiert. Zwischen 11 und 18 Uhr sind Pfadis, Trägervereins-Mitglieder, Ehemalige und Interessierte eingeladen.

Die Gäste erwartet ein gemütlicher Nachmittag mit Unterhaltung für Gross und Klein, Würste vom Grill, kühlen Getränken und fröhlichem Beisammensein. (jtz)