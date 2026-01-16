Das Ziel wäre der Klassenerhalt

Das «Golden-Beach-Training» stellte den Abschluss der Beach-Saison/ Sommerpause beziehungsweise den Übergang in eine kurze Vorbereitungsphase dar. Das Team freute sich ...

Eine ereignisreiche 4. Liga-Vorrunde liegt hinter dem Herren 2 des TSV Frick Volleyball.

Die Trainings w urden gewohnt mit grossem Engagement und Erfahrung geleitet – bei wechselnder Teilnehmerzahl eine nicht immer ganz einfache Sache. Leider fällt das sportliche Fazit der Vorrunde durchwachsen aus. Die Gegner präsentierten sich auf einem guten sportlichen Niveau, es überwiegen junge und dynamische Teams. Überwiegend waren die Matches eng und häufig fehlte die letzte Konsequenz. Entsprechend konnten nur zwei Siege eingefahren werden.

In der Rückrunde gilt es nun, die Kräfte zu bündeln und mit vollem Engagement die nötigen Punkte einzufahren, um das Saisonziel Klassenerhalt zu erreichen. (mgt)