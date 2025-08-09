Immobilien
Das Ziel: ein verkehrsfreier Schulhausplatz

  09.08.2025 Brennpunkt
Bis zum Wendeplatz und keine Reifenumdrehung weiter dürfen die Autos ab Montag, 11. August, fahren. Foto: Simone Rufli
Bis zum Wendeplatz und keine Reifenumdrehung weiter dürfen die Autos ab Montag, 11. August, fahren. Foto: Simone Rufli

Ab Montag bis am 20. Dezember wird die Zufahrt zum Schulareal Dorf in Frick während der Schulzeit gesperrt. Kinder beim Wendeplatz einund aussteigen lassen ist erlaubt. Das Parkieren von Fahrzeugen ist verboten.

Simone Rufli

Der erste Versuch, die Sicherheit für die ...

