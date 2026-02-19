Immobilien
Veranstaltungen
Stellen
E-Paper
App
Newsletter

Das Wetter stahl der Fasnacht die Show

  19.02.2026 Frick
Die Chriesichlöpfer aus Wölflinswil spielten tapfer gegen Wind und Wetter an. Foto: Sonja Fasler
Die Chriesichlöpfer aus Wölflinswil spielten tapfer gegen Wind und Wetter an. Foto: Sonja Fasler

Der Fricker Fasnachtsmarkt hat in seiner langen Laufbahn wohl schon einige Wetterkapriolen erlebt. Aber die diesjährige Ausgabe dürfte in Sachen Garstigkeit ganz oben auf der Hitliste stehen.

Sonja Fasler

Nicht nur die immer wiederkehrenden Regenschauer machten ...

X

Image Title

<
1/10
>

Möchten Sie weiterlesen?

Ja. Ich bin Abonnent.

Haben Sie noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier

Ja. Ich benötige ein Abo.

Abo Angebote