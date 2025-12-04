Das Weihnachtskonzert der Gospel Family fällt aus

Zwangspause beim beliebten Chor

Aufgrund von gesundheitlichen Problemen von Chorleiter Ingo Stäubli konnte die Gospel Family in den vergangenen Monaten nicht proben. Deswegen fallen dieses Jahr alle Konzerte aus – auch das Christmas-Konzert in Rheinfelden.

Valentin Zumsteg

«Mit Ausnahme der Corona-Zeit ist es das erste Mal in rund 20 Jahren, dass wir das Christmas-Konzert in Rheinfelden nicht durchführen können», sagt Ingo Stäubli. Er hat die Gospel Family, die drei Chöre in Rheinfelden, Zofingen und Worb umfasst, 1972 gegründet. Seit zwei Jahrzehnten ist es Tradition, dass die vereinigten Chöre in der Adventszeit in der römisch-katholischen St. Josefskirche in Rheinfelden auftreten und ein grosses Publikum mit herzer wärmenden Liedern begeistern. Über 600 Besucherinnen und Besucher lockt das stimmungsvolle Gospel-Konzert jeweils an. Sie alle geniessen die besondere Atmosphäre und Energie, die von Ingo Stäubli und den Sängerinnen und Sängern ausgeht.

Doch in diesem Jahr fällt das Konzert aus. Seit Mitte September kämpft Ingo Stäubli mit gesundheitlichen Problemen. «Dadurch waren wir gezwungen, eine Zwangspause einzulegen. Es war hart für mich, einzugestehen, dass es nicht geht», erzählt er im Gespräch mit der NFZ. Das Programm für das Christmas-Konzert in Rheinfelden hatte er bereits konzipiert, das Plakat schon entworfen. Die ersten Proben liefen. «Es ist komisch für mich, dass es in diesem Jahr kein Konzert geben wird», erklärt er. Immerhin: Mittlerweile geht es ihm schon deutlich besser, nächste Woche wird er wieder als Springer in der Kreisschule Unteres Fricktal im Rheinfelder Engerfeld aushelfen. Diese Arbeit bedeutet ihm sehr viel. «Das ist meine Berufung.»

«Nehmt euch Zeit»

Ingo Stäubli ist zuversichtlich, dass nach den Sportferien 2026 die Proben mit den drei Chören wieder beginnen können. Denn eines ist klar: «Nächstes Jahr soll es wieder ein Christmas-Konzert in Rheinfelden geben», sagt er mit einem Lachen. Jetzt wünscht er allen eine schöne Weihnachtszeit. Sein Tipp: «Tragt euch Sorge und nehmt euch Zeit. Das ist wichtig im Leben.»