Künstlerin Marisela Berenguel aus Badisch Rheinfelden stellt derzeit in der Johanniterkapelle in Rheinfelden aus. Die Ausstellung heisst «Rhy: jenseits von Zeit und Raum».

Petra Wunderle

Ein Weg, der sich lohnt: In der Johanniterkapelle ist derzeit die Ausstellung «Rhy – jenseits von Zeit und Raum» von Marisela Berenguel zu sehen. Die Künstler lebt in Nordschwaben, einem Ortsteil von Badisch Rheinfelden. Die Ausstellung fordert zum genauen Hinsehen und Hinhören auf, es ist eine ortsspezifische Textil- und Klanginstallation, in der die Künstlerin sehr bewegende und tiefgreifende Erfahrung zum Ausdruck bringt.

Grosse und kleine gestickte Wasserkarten die einen Kreislauf vorschlagen: Das Wasser des Rheins fliesst in die Nordsee und dann südwärts, wird von der kanarischen Strömung mitgenommen bis zur Mündung des Orinoco in Venezuela, jenem Land, in dem Marisela Berenguel aufgewachsen ist – dessen Wassermassen sich zusammen mit denen des Rheins vom Golfstrom befördert wieder Richtung Norden, Richtung Europa bewegen.

Ruth Loibl, freischaffende Künstlerin in Badisch Rheinfelden, beschrieb bei der Vernissage das Verbundensein durch die Fliessgewässer der Erde, die über Jahrtausende hinweg strömen und Weltregionen durchqueren.

Betrachtet man den Lebenslauf von Marisela Berenguel, spürt man, welche Bedeutung und Kraft diese Vorstellung hat. Die unermessliche Weite des atlantischen Ozeans, so Berenguel, trennt die Heimat nicht von ihrem heutigen Leben an den Ufern des Rheins, das Wasser verbindet.

Diese Erfahrung des Verbundenseins über grosse geographische und zeitliche Entfernungen hinweg setzt die Künstlerin in ihrer Stickerei um. Sie hat Freundschaften auf allen Kontinenten. Durch die Kunst der Stickerei auf Gewebe ist sie durch die Wasser-Strassen dieser Erde mit allen verbunden. In der aktuellen Ausstellung im Altarraum gibt es auch keltische Vogel- und Fischdarstellungen in den Stickbildern zu sehen.

Die Ausstellung «Rhy – jenseits von Zeit und Raum» in der Johanniterkapelle in Rheinfelden ist bis am 26. Juli geöffnet. Öffnungszeiten: Freitag: 17 bis 20 Uhr. Samstag: 15 bis 19 Uhr Am Samstag, 26. Juli, von 15 Uhr bis 19 Uhr, ist Finissage, dabei spielt Chelsea Czuchra um 18 Uhr auf der Flöte.