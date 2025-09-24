Immobilien
Das Vereinsrad dreht sich nicht mehr

  24.09.2025 Fokus

Nach 78 Jahren endet die Geschichte des Veloclubs Schönau Oeschgen. Viele Jahrzehnte lang hat der Oeschger Verein nicht nur sportlich, sondern auch für das Miteinander viel bewirkt. In den vergangenen Jahren haben die Aktivitäten aber rapide abgenommen. 

Im Gleichzug ...

