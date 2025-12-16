Das Städtli als Magnet

Das Städtli als Magnet16.12.2025 Rheinfelden
Am Sonntag ist in Rheinfelden der erste Sonntagsverkauf in der diesjährigen Adventszeit durchgeführt worden.
Das weihnachtlich dekorierte Städtli lockte viele Leute an, welche durch die Gassen flanierten und den einen oder anderen Einkauf tätigten. Gut besucht waren die Restaurants und Cafés. (vzu)
Am Sonntag ist in Rheinfelden der erste Sonntagsverkauf in der diesjährigen Adventszeit durchgeführt worden.
Das weihnachtlich dekorierte Städtli lockte viele Leute an, welche durch die Gassen flanierten und den einen oder anderen Einkauf tätigten. Gut besucht waren die Restaurants und Cafés. (vzu)
Image Title
1/10