Immobilien
Veranstaltungen
Stellen
E-Paper
App
Newsletter

Das Städtchen feiert sich selbst

  08.09.2025 Rheinfelden
Da war was los: Die Gassen wurden zur Festmeile. Foto: Valentin Zumsteg
Da war was los: Die Gassen wurden zur Festmeile. Foto: Valentin Zumsteg

Heitere Stimmung, viele Besucher: Die Rheinfelder Usestuehlete, aber auch das Kopfsteingassenfest sorgten am Wochenende für ein belebtes Städtchen.

Valentin Zumsteg

Die Rheinfelder Detaillistenorganisation «Pro Altstadt» rief – und die Leute kamen. ...

X

Image Title

<
1/10
>

Möchten Sie weiterlesen?

Ja. Ich bin Abonnent.

Haben Sie noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier

Ja. Ich benötige ein Abo.

Abo Angebote