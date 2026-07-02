Das Sisslerfeld entdecken: Jetzt sind Sie dran!

Wir suchen Ihre Geschichten, Ihre Bilder, Ihre Erinnerungen. Das Sisslerfeld wandelt sich von der grössten zusammenhängenden Landbrache der Nordwestschweiz zum zukunftsfähigen Arbeitsplatzgebiet mit bis zu 15’000 Jobs. Diese einmalige Transformation wollen wir bewahren und dokumentieren – und brauchen dazu Ihre Hilfe!

Seit Jahrzehnten pendeln täglich tausende Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer aus Deutschland, dem Elsass und der Schweiz ins Sisslerfeld. Sie haben die Betriebe geprägt, die Kollegschaft bereichert und Geschichte geschrieben. Ihre Perspektive ist ein wichtiger Teil der Sisslerfeld-Geschichte, Teil unserer regionalen Vergangenheit und Identität.

Generationen haben hier gearbeitet, auf den Feldern, auf dem Flugplatz, in den Fabriken. Familien haben hier ihren Lebensunterhalt verdient, die Region mitgeprägt. Das Sisslerfeld hat eine über 100-jährige Industriegeschichte. Es war und ist ein wichtiger Arbeitsort und Wirtschaftsmotor der Region. Diese Geschichte droht verloren zu gehen, während das Gebiet sich neu erfindet.

Dank Ihrer Mithilfe wollen wir:

• Die Industriegeschichte der Region bewahren

• Ein digitales Archiv für künftige Generationen aufbauen

• Zeitzeugen zu Wort kommen lassen

• Die Veränderung vom Gestern zum Morgen dokumentieren

• Vergangenheit und Zukunft verbinden

• Die grenzüberschreitende regionale Identität pflegen und stärken

Das gesammelte Material wird archiviert und für Ausstellungen, Veranstaltungen auf oder an der Plattform Sisslerfeld und für Bildungszwecke verwendet. So bleibt die Geschichte lebendig, während die Zukunft entsteht.

Was wir suchen

Fotos und Bilder: Von historischen Aufnahmen über Bilder von Arbeitsalltag, Familienfesten am oder im Sisslerfeld, Grenzübergängen, Betriebsausflügen, vom Flugplatz, Landschaftsaufnahmen oder Filmaufnahmen.

Audio-Aufnahmen: Interviews mit Mitarbeitenden, Geräusche aus den Produktionsbetrieben, persönliche Erinnerungen, Betriebsdurchsagen.

Videos: Filmmaterial aus den Betrieben, Baustellenvideos, Werks-Dokumentationen, Aufnahmen der Landschaft im Wandel.

Dokumente und Objekte: Alte Werkszeitungen und Betriebszeitschriften, Baupläne und technische Zeichnungen, Mitarbeiterausweise und Arbeitsverträge. Produktkataloge, Werbematerial, Jubiläumsschriften oder Zeitungsartikel über das Sisslerfeld.

Geschichten: Persönliche Erinnerungen, Anekdoten, Familiengeschichten, Grenzgänger-Alltag. Verbindungen über die Grenzen.

Was wir wollen

Mitmachen können alle mit einem Bezug zum Sisslerfeld: Gemeinsam bewahren wir alle, Anwohnerinnen und Anwohner, Grenzgängerinnen und Grenzgänger, Mitarbeitende der Unternehmen im Sisslerfeld sowie Bürgerinnen und Bürger aller Generationen die Geschichte des Sisslerfelds: Weil die Vergangenheit die Gegenwart gestaltet und die Zukunft prägt – und all dieses Wissen nicht verloren gehen darf.

Sie können uns Fotos, Videos oder Audio-Dateien digital zusenden. Falls Sie alte Fotos, Dias, VHS-Kassetten oder Dokumente besitzen, melden Sie sich bei uns und wir klären gemeinsam ab, ob es sich lohnt, das Material zu digitalisieren. Falls Sie ein persönliches Gespräch wünschen oder eine Geschichte zu erzählen haben, kommen wir zu Ihnen und zeichnen ein Gespräch auf (Audio oder Video). Geplant sind zu einem späteren Zeitpunkt im Herbst Sammelveranstaltungen/Sammeltage auf beiden Seiten der Grenze. Sie behalten alle Rechte an Ihren Materialien. Wir verwenden sie nur mit Ihrer ausdrücklichen Erlaubnis. Analoge Materialien werden schonend und professionell digitalisiert und dem Besitzer zurückgegeben.

Hinter der Aktion «Das Sisslerfeld neu entdecken» steht der neugegründete Verein Plattform Sisslerfeld. Er betreibt und unterhält nicht nur die Plattform Sisslerfeld (siehe nebenstehenden Artikel), sondern will auch die Bürgerbeteiligung und Transparenz im Entwicklungsprozess durch eine kontinuierliche Beurteilung der planerischen und baulichen Massnahmen und die Vernetzung von Wirtschaft, Politik, Verwaltung, Bildung und Zivilgesellschaft fördern. Sinnbildlich steht die Plattform als Symbol für die erfolgreiche Transformation einer Region und den Mut, Wandel sichtbar und gestaltbar zu machen. Mehr Infos zum Verein – und wie man Mitglied werden kann: www.plattform-sisslerfeld.com

Comeback einer Ikone

Die Plattform Sisslerfeld bekommt eine dauerhafte Heimat: Der von Lernenden der Firma Häring (Eiken) projektierte und aufgebaute Holzturm wird am südlichen Ende des Sisslerfelds in Münchwilen definitiv installiert.

Möglich macht dies eine Abmachung mit den Aargauischen Elektrizitätswerken AEW, welche dem Verein ein Grundstück in der Verlängerung der Südspange zum Wiederaufbau der Plattform überlassen haben. Demnächst beginnen die Bauarbeiten und der Verein hofft, im August die Plattform offiziell zu eröffnen.

Die Plattform Sisslerfeld ist die einzige sichtbare Landmarke der Transformation, die an 365 Tagen im Jahr für jedermann frei zugänglich ist. Das hölzerne Bauwerk dient nicht nur der Beobachtung des Wandels im Sisslerfeld, sondern bietet auch das strukturelle Fundament für gesellschaftliche Partizipation und regionalen Meinungsaustausch.

Darum macht die NFZ mit

Das Sisslerfeld ist eine der grössten Transformationsgeschichten der Nordwestschweiz: direkt vor unserer Haustür.

Als Verleger der «Neuen Fricktaler Zeitung» (NFZ) ist es uns ein Anliegen, nicht nur über diese Region zu berichten, sondern das Fricktal mitzugestalten. Deshalb sind wir die Medienpartnerschaft mit dem Verein Plattform Sisslerfeld für die Aktion «Das Sisslerfeld neu entdecken» gerne und aus Überzeugung eingegangen. Was hier entsteht, ist mehr als ein Archiv verstaubter Erinnerungen: Es ist ein kollektives Gedächtnis. Jedes Foto, jede Zeitzeugengeschichte, jeder Grenzgängerausweis ist ein Mosaikstein eines Bildes, das wir gemeinsam für künftige Generationen bewahren wollen – diesseits und jenseits des Rheins.

Ich lade alle Leserinnen und Leser ein: Öffnen Sie die Schubladen, die Fotoalben, die Erinnerungen. Teilen Sie, was Sie bewahrt haben. Für eine prosperierende Zukunft des Sisslerfelds und des Fricktals.

Walter Herzog

Verleger Neue Fricktaler Zeitung

So machen Sie mit

Details, wie Sie mitmachen können, finden Sie auf unserer Webseite: www.plattform-sisslerfeld.com Oder Sie schreiben uns:

Verein Plattform Sisslerfeld

Hauptstrasse 5

5083 Ittenthal info@plattform-sisslerfeld.com oder Sie rufen uns an:

+41 62 534 44 44