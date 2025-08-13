Immobilien
Veranstaltungen
Stellen
E-Paper
App
Newsletter

Das Rätsel ist gelöst

  13.08.2025 Rheinfelden
Er ist es: Eduard Herzog, erster Bischof der Schweizer Christkatholiken. Foto: Valentin Zumsteg
Er ist es: Eduard Herzog, erster Bischof der Schweizer Christkatholiken. Foto: Valentin Zumsteg

Prägende Figur der Schweizer Christkatholiken

Im ehemaligen Chorherren-Saal in der Rheinfelder Stadtkirche steht eine vergessene Büste, von der bis vor kurzem nicht klar war, wen sie zeigt. Jetzt scheint diese Frage beantwortet zu sein.

Valentin Zumsteg

...
X

Image Title

1/10

Möchten Sie weiterlesen?

Ja. Ich bin Abonnent.

Haben Sie noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier

Ja. Ich benötige ein Abo.

Abo Angebote