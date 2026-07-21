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Das Rote Haus muss teilweise saniert werden

  21.07.2026 Rheinfelden
Die Fassade beim Roten Haus wird derzeit teilweise saniert. Foto: Valentin Zumsteg
Die Fassade beim Roten Haus wird derzeit teilweise saniert. Foto: Valentin Zumsteg

Schimmelschäden an der Westfassade

Beim Roten Haus an der Habich-Dietschy-Strasse 1 in Rheinfelden sind derzeit wieder Bauarbeiten im Gange. Das denkmalgeschützte ehemalige Bauernhaus, das nach einer umfassenden Sanierung und Erweiterung 2018 feierlich eingeweiht werden konnte, ...

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