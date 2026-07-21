Das Rote Haus muss teilweise saniert werden

Beim Roten Haus an der Habich-Dietschy-Strasse 1 in Rheinfelden sind derzeit wieder Bauarbeiten im Gange. Das denkmalgeschützte ehemalige Bauernhaus, das nach einer umfassenden Sanierung und Erweiterung 2018 feierlich eingeweiht werden konnte, ...

Schimmelschäden an der Westfassade

Beim Roten Haus an der Habich-Dietschy-Strasse 1 in Rheinfelden sind derzeit wieder Bauarbeiten im Gange. Das denkmalgeschützte ehemalige Bauernhaus, das nach einer umfassenden Sanierung und Erweiterung 2018 feierlich eingeweiht werden konnte, beherbergt heute verschiedene soziale Institutionen wie zum Beispiel die Mütter- und Väterberatung und die Geschäftsstelle des Schjkk (Trägerverein für Schüler-, Jugend- und Kinderkultur). Die aktuellen Arbeiten sind nötig geworden, weil es zu Feuchtigkeitsschäden kam. «Beim Roten Haus wird zurzeit die Westfassade und der Sockel saniert. 2023 stellte man eine hohe Luftfeuchtigkeit im Bereich der Büroräume des Erdgeschosses in Richtung Altius Swiss Sportmed Center AG fest», erläutert Vizestadtschreiberin Christine Schibler gegenüber der NFZ. Untersuchungen haben gezeigt, dass es zu ersten Feuchte- und Schimmelschäden gekommen ist.

«Ein erarbeitetes Sanierungskonzept mit Beizug von Fachspezialisten sah diverse Massnahmen vor. Die innere Bekleidung der Aussenwände in den beiden Erdgeschossen wurde daraufhin entfernt und technisch neu aufgebaut», schildert Schibler. Bisher nicht umgesetzt werden konnte witterungs- und jahreszeitbedingt hingegen die Sanierung der Fassade, was zurzeit nachgeholt wird. Die Kosten für die laufenden Arbeiten belaufen sich auf zirka 60 000 Franken.

(vzu)