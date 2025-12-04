Das Rezept für einen farbigen Advent

Am Wochenende fand der Adventsmarkt in Möhlin statt. Das Familienzentrum Möhlin (FAZ) und die Offene Jugendarbeit Möhlin (Jam!) waren dieses Jahr wieder mit ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern mit dem jährlichen Kerzenziehen vertreten. 25 Zentimeter Docht, unterschiedliche Wachsfarben und eine Engelsgeduld waren das Rezept für wunderschöne, farbige Kerzen. Den Formen und den Gewichten waren keine Grenzen gesetzt. Stolze 1233 Gramm brachte die schwerste Kerze auf die Waage. Rund 280 Kerzen wurden an den drei Tagen gezogen – ein riesiger Erfolg. Der Reingewinn fliesst auch dieses Mal in das kommende Kinder- und Jugendfest, das im Herbst 2026 in Möhlin stattfinden wird. «Es ist so schön, dass ich eine Kerze ziehen kann, die ich meinem Mami zu Weihnachten schenken kann» oder «der Glitzer gefällt mir am besten», waren schöne Rückmeldungen an die Standhelferinnen und -helfer. Glückliche Kinder sind Gründe genug, um sicherlich am nächsten Adventsmarkt wieder dabei zu sein. Wir freuen uns darauf! (mgt)