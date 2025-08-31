Immobilien
Ein Pferdekopf kehrt zurück

  31.08.2025 Laufenburg
Der Rosskopf hat wieder ein Zuhause. Fotos: Susanne Hörth
Lange Jahrzehnte fristete ein blecherner, zirka 100-jähriger Pferdekopf ein vergessenes Kellerdasein. Jetzt hat er dank Felix Klingele wieder einen festen Platz in der Laufenburger Altstadt und erinnert an das Sattlerei-Handwerk.

Susanne Hörth

«Er hängt ...

