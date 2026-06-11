Das Mittelalterund Fantasy-Fest kommt

Das Zähringerstädtchen wird am 27. und 28. Juni zur Bühne für ein mittelalterliches und fantastisches Erlebnis. An über 50 Marktständen präsentieren Marktfahrende handgefertigte Waren, von Schmuck bis zu Schwertern, und lassen traditionelle Handwerkskunst lebendig werden. Ergänzt wird das Angebot durch vielfältige gastronomische Spezialitäten sowie kostenlose Stadtführungen. Besucherinnen und Besucher können sich im Bogenschiessen versuchen oder an betreuten Rollenspielen teilnehmen. Fantasy-Walking-Acts, Jongleure und Zauberer beleben die Gassen, während musikalische Darbietungen auf der Bühne am Zähringerplatz und auf dem Festgelände für zusätzliche Unterhaltung sorgen. Ein Höhepunkt ist die grosse Feuershow am Samstagabend.

Ein Spaziergang durch die Altstadt gleicht an diesem Wochenende einer Zeitreise: Über 50 Marktstände laden zum Verweilen, Entdecken und Probieren ein. Es duftet nach Köstlichkeiten, es erklingt Musik, und Handwerk wird vor Ort erlebbar gemacht. Gaukler, Musik und Stadtführungen ergänzen das authentische Mittelalter-Erlebnis. Das Mittelalter dient oft als Kulisse für Fantasiewelten – in Rheinfelden verschmelzen diese beiden Welten zu einem besonderen Erlebnis. Orks und Sagengestalten bewegen sich durch die Gassen, während auf dem Dach des Rhein-Parkings Schaukämpfe stattfinden. In der Kapuzinerkirche können Interessierte an betreuten Rollenspielen, darunter «Dungeons & Dragons», teilnehmen und tiefer in die Welt der Fantasy eintauchen.

Das Mittelalter- und Fantasy-Fest findet alle zwei Jahre statt und wird von der Stadt Rheinfelden organisiert. Der Eintritt ist kostenlos. (mgt)

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