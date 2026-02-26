Immobilien
Veranstaltungen
Stellen
E-Paper
App
Newsletter

Das Mitmachen zählt

  26.02.2026 Stein, Sport
Das U12-Boys-Team. Foto: zVg
Das U12-Boys-Team. Foto: zVg

Die Steiner Sportjugend war beim UBS Kids Cup dabei

Starker Einsatz und viel Teamgeist in Gelterkinden: Am Samstag, 14. Februar, fand in dieser Gemeinde der Regionalfinal des UBS Kids Cup Team statt. Mit dabei waren auch zwei Teams des TV Stein.

Die Nachwuchsathletinnen und ...

X

Image Title

<
1/10
>

Möchten Sie weiterlesen?

Ja. Ich bin Abonnent.

Haben Sie noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier

Ja. Ich benötige ein Abo.

Abo Angebote