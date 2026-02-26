Das Mitmachen zählt

Starker Einsatz und viel Teamgeist in Gelterkinden: Am Samstag, 14. Februar, fand in dieser Gemeinde der Regionalfinal des UBS Kids Cup Team statt. Mit dabei waren auch zwei Teams des TV Stein.

Die Steiner Sportjugend war beim UBS Kids Cup dabei

Die Nachwuchsathletinnen und -athleten massen sich in den bekannten Disziplinen Sprint, Sprung, Biathlon und Teamcross – abgewandelten Leichtathletik-Formen, bei denen Teamgeist und Vielseitigkeit gefragt sind. In der Kategorie U12 Boys belegte der TV Stein den 9. Rang und damit den letzten Platz. Das U10-Mixed-Team klassierte sich auf dem 6. Rang unter neun startenden Teams.

Bereits die Qualifikation für den Regionalfinal darf jedoch als grosser Erfolg gewertet werden. Entsprechend stand für beide Teams nicht nur die Rangliste, sondern vor allem die Freude am Wettkampf und das gemeinsame Erlebnis im Vordergrund – und diese Begeisterung war in allen Disziplinen spürbar.

Der UBS Kids Cup

Der UBS Kids Cup ist mehr als nur das grösste Nachwuchsprojekt im Schweizer Sport. Es handelt sich um ein Projekt zur Bewegungsförderung von Kindern und Jugendlichen im Alter zwischen sieben und 15 Jahren in der ganzen Schweiz. Der Dreikampf, bestehend aus Sprint, Weitsprung und Ballwurf, fördert die für alle Sportarten elementaren und im Lehrplan 21 verankerten Grundbewegungsformen Laufen, Springen und Werfen. Seit Beginn im Jahr 2011 hat es mehr als eine Million Starts am UBS Kids Cup gegeben. Am Samstag, 2. Mai 2026, führt der LV Fricktal die Regionale Ausscheidung des UBS Kids Cup 2026 auf der Rundbahn Bustelbach in Stein durch. Teilnehmen können alle in der Schweiz und in Liechtenstein wohnhaften Mädchen und Knaben der Jahrgänge 2011 bis 2019 und jünger. Kinder ohne festen Wohnsitz in der Schweiz sind an der Regionalausscheidung auch startberechtigt. Jeder Jahrgang bildet eine eigene Kategorie, Mädchen und Knaben werden getrennt klassiert. (dlm/)

Weitere informationen gibt es unter: www.ubs-kidscup.ch