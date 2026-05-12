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«Das Milizsystem ist Kern unseres Staatsverständnisses»

  12.05.2026 Möhlin
Regierungsrat Jean-Pierre Gallati. Fotos: Boris Burkhardt
Regierungsrat Jean-Pierre Gallati. Fotos: Boris Burkhardt

Auf der Gemeinschaftsschiessanlage Röti in Möhlin wurde am Donnerstag das Feldschiessen 2026 für den Kanton Aargau eröffnet. Redner waren die Rheinfelder Stadtpräsidentin Claudia Rohrer, Regierungsrat Jean-Pierre Gallati und Divisionär Alexander Kohli.

Boris ...

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