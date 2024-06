Das Mettauertal und die europäische Geschichte

Buchvernissage «Der Verräter» am 25. Juni in Mettau

Jean-Baptiste Gobel weihte am 3. Juli 1776 die neue Kirche in Mettau ein. Wer dieser Mann war und warum seine Karriere ein jähes Ende nahm, darüber hat der Basler Advokat Stefan Suter ein Buch geschrieben. Die NFZ hat ihm im Vorfeld der Vernissage einige Fragen gestellt.

Bernadette Zaniolo

NFZ: Herr Suter, was hat Sie bewogen, dieses Buch zu schreiben?

Stefan Suter: Ich bin zufällig auf eine Erwähnung von Jean-Baptiste Gobel gestossen und habe begonnen, in den Archiven zu recherchieren. Was ich gefunden habe, faszinierte mich.

Welchen Bezug hat er zum Mettauertal?

Jean-Baptiste Gobel war der Weihbischof des Fürstbistums Basel und hat am 3. Juli 1776 die Kirche von Mettau eingeweiht. Dort erschien er als Vertreter des ancien régime, währenddessen er später nach der französischen Revolution gegenteilige Auffassungen vertrat.

Kennen Sie die Gemeinde beziehungsweise das Tal?

Ich kenne das Mettauertal vor allem von meinen Velotouren, welche ich jeweils im Sommer unternehme. Die Natur und Kultur des Fricktals spricht mich sehr an.

Was dürfen die Zuhörerinnen und Zuhörer an der Lesung erwarten?

Anlässlich der Buch-Präsentation werde ich das spannende Leben des Jean-Baptiste Gobel aufzeigen, seine Schulden und seine Skandale sowie seinen Bezug zum Dorf Mettau.

Wen möchten Sie mit Ihrem Buch ansprechen?

Ich hoffe, dass sich möglichst viele Leute angesprochen fühlen. Es handelt sich um eine faszinierende, historisch belegte Geschichte. Mit dem Besuch Gobels in Mettau 1776 hat das Mettauertal die europäische Geschichte berührt.

Sie haben schon mehrere Bücher geschrieben. Was fasziniert Sie daran?

Ich habe bereits 16 Bücher geschrieben. Das Buch über Jean-Baptiste Gobel gehört in eine von mir begründete Reihe über historische Persönlichkeiten. Eines der Bücher handelt von einem grausamen Basler Rechtsprofessor. Oft stehen die Widersprüche einer Person im Vordergrund.

Mit wie vielen Besucherinnen und Besuchern rechnen Sie an der Vernissage?

Das ist natürlich schwer abzuschätzen. Normalerweise finden meine Vernissagen in Basel vor einem grösseren Publikum statt. Die Buchpräsentation in Mettau wird naturgemäss vor einer nicht ganz so grossen Schar anwesender Personen stattfinden. Ich freue mich aber über jeden und jede, die kommt. Ich kann Ihnen versprechen, dass die wissenschaftlich belegte, historische Darstellung über Jean-Baptiste Gobel faszinieren wird.

«Der Verräter»: Vernissage des neuen Buches von Stefan Suter am Dienstag, 25. Juni, 19.30 Uhr, im Pfarreisaal in Mettau (Gemeinde Mettauertal). Stefan Suter ist Advokat in Basel und Verfasser von zahlreichen juristischen Veröffentlichungen und Publikationen zur Rechtsgeschichte.