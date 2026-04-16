Das Melihus ist bereit für den Frühling

Saisonstart im Dorfmuseum

Nach dem Grossputz Ende März lädt der Vorstand im April zu gleich zwei Anlässen ein. Los geht es am kommenden Sonntag, 19. April, mit der Saisoneröffnung. Im Mittelpunkt steht der Wasserfahrverein Ryburg-Möhlin, der sein 100-jähriges Bestehen feiert. Zu diesem Jubiläum zeigt das Museum eine Sonderausstellung, die die Geschichte des Vereins beleuchtet.

Am darauffolgenden Sonntag, 26. April, dreht sich beim «Museums-Salz» alles um das weisse Gold. In Zusammenarbeit mit den Schweizer Salinen werden kostenlose Shuttle-Fahrten und Besichtigungen der Saline Riburg angeboten. Da die Plätze begehrt sind, wird eine Reservierung unter www.melihus.ch empfohlen. Für Kinder gibt es Bastelmöglichkeiten und für alle das beliebte Glücksrad. An beiden Tagen ist die Kaffeestube des Museumsvereins geöffnet und lädt zum Verweilen ein. (mgt)