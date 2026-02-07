Immobilien
Das Kunsthaus des Fricktals schlechthin

  07.02.2026 Laufenburg
Das Museum und der Skulpturengarten mit Werken Erwin Rehmanns aus unterschiedlichen Phasen. Fotos: Michael Gottstein
Das Laufenburger Rehmann-Museum feiert in diesem Jahr sein 25-Jahre-Jubiläum. Mit der Ausstellung «Fossile Energien» und der Umgestaltung des Skulpturengartens wird die Erfolgsgeschichte einer Institution gewürdigt, die zugleich Museum, Gedenkstätte und lebendiges ...

