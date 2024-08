Das kostenlose Bewegungsfest

Am Sonntag, 8. September, wird mitten in Rheinfelden auf dem Dach des Rheinparkings wieder «Coop Andiamo» durchgeführt. Ein Tag voller Spiel und Spass.

Der kostenlose Bewegungsanlass «Coop Andiamo» macht am Sonntag, 8. September, wieder Halt in Rheinfelden. Der Bewegungsanlass für die ganze Familie nimmt die Besucherinnen und Besucher mit auf eine sportliche Entdeckungsreise. Die Partner von «schweiz.bewegt» sowie die lokalen Vereine und Anbieter aus Rheinfelden und Umgebung bieten eine breite Palette an sportlichen Aktivitäten an. Ein Sonntagsvergnügen mit Bewegung ohne Leistungsdruck, denn Spiel und Spass stehen im Vordergrund.

Entdecken und Mitmachen

Die Eventpartner sind mit folgenden Aktivitäten vor Ort: Velo-Pumptrack, Velo-Kidsparcours, Seilpark, Hüpf burg, Kletterwand, Bungee Run, Reaktionswand und mehreren Spielzelten. Auch den beliebten Kids-Run gibt es wieder. Diverse Vereine und Anbieter aus der Region bieten weitere abwechslungsreiche Aktivitäten: Badminton, Basketbal l, Orientieru ngslau f, Powerrafting, Streetworkout, Tennis, Yoga und vieles mehr. Es hat bestimmt für alle etwas dabei. Abgerundet wird der Anlass durch eine Abschlussshow mit viel Tanz und Bewegung.

Bewegte Anfahrt und viele «Müsterli und Gschänkli» zum Mitnehmen

Am besten bewegt man sich schon bei der Anreise und fährt mit dem Velo zum Anlass. Es stehen grosse Veloparkplätze zur Verfügung: oben beim Hauptwachplatz und unten hinter dem Roten Haus. Sämtliche Bewegungsangebote sind kostenlos und es braucht keine Anmeldung. Zudem gibt es vor Ort ganz viele «Müsterli und Gschänkli» zum Mitnehmen sowie Verpflegungsstände.

Tolle Preise zu gewinnen

Mit dem «Coop Andiamo Sammelspass» können sich die Besucherinnen und Besucher im Eventzentrum auf eine sportliche Entdeckungsreise begeben. Unter den Teilnehmenden werden tolle Preise verlost. Zusätzlich kann einem anwesenden Verein geholfen werden, einen Beitrag für die Vereinskasse zu gewinnen. (mgt)

Datum: Sonntag, 8. September Zeit: 11 bis 17 Uhr Ort: Dach Rheinparking, Rheinfelden Kostenlos

www.coopandiamo.ch