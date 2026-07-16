Das Kinder- und Jugendfest in Möhlin kommt

Die Vorbereitungen für das grosse Kinder- und Jugendfest am 12. September 2026 laufen auf Hochtouren. Kürzlich traf sich das Organisationskomitee zu einer wichtigen Sitzung direkt auf der Allmend – also genau dort, wo bald das bunte Treiben stattfinden wird. So konnte das Team die Aufteilung der Stände und des Festzeltes direkt vor Ort planen und die besten Plätze für die vielen Attraktionen bestimmen.

Ein riesiges Highlight für die kleinen Gäste wird der «Wonderland Mini Express» sein. Das ist ein schöner, neun Meter langer Zug, der extra für diesen Tag anreist. Damit am Fest alles sicher klappt, wurde die gesamte Fahrtstrecke gemeinsam abgelaufen. Der optimale Ort des Bahnhofs wurde festgelegt. Wenn die Lokomotive erst einmal ihre Runden dreht, werden die Kinderaugen ganz bestimmt vor Freude glänzen.

Das grosse Fest für die ganze Familie startet pünktlich um 10 Uhr auf der Allmend hinter dem Gemeindehaus. Es wartet ein toller Tag voller Action, Spass und Begegnungen aller Generationen. Das gesamte OK-Team steckt viel Herzblut in die letzten Details und freut sich schon jetzt auf ein unvergessliches Erlebnis. (mgt)

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