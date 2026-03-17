Das Jugendspiel wächst weiter

40. Generalversammlung des Jugendspiels Geissberg

An ihrer diesjährigen Generalversam m lu ng bl ickten die Mitglieder des Jugendspiels Geissberg auf ein ereignisreiches Vereinsjahr zurück. Neben dem Jahresbericht des Präsidenten und des Dirigenten standen auch verschiedene organisatorische Traktanden sowie die Planung des neuen Vereinsjahres auf dem Programm. Besonders erfreulich war die Aufnahme von vier neuen Mitgliedern. Damit wächst das Jugendspiel weiter und zählt nun rund 27 junge Musikantinnen und Musikanten aus der Region. Das Jugendspiel Geissberg vereint Jugendliche aus dem Einzugsgebiet der Musikschule Region Laufenburg und bietet ihnen die Möglichkeit, gemeinsam zu musizieren und erste Erfahrungen im Ensemble zu sammeln.

Im Jahresbericht blickte der Präsident Valentin Oeschger auf die wichtigsten Ereignisse des vergangenen Vereinsjahres zurück. Neben diversen Ständchen, stand im September 2025 die Teilnahme am ersten nordwestschweizerischen Jugendmusikfestival an. Für das aufgeführte Aufgaben- und Selbstwahlstück konnte eine Bronze-Auszeichnung entgegengenommen werden. Am Nachmittag wurde die einstudierte Rasenshow präsentiert, welche mit viel Applaus belohnt wurde. Ein weiteres Highlight war das traditionelle Matinée-Konzert, welches im vergangenen Jahr zum zweiten Mal in Mettau durchgeführt wurde. Mit viel Motivation und musikalischem Engagement blickt das Jugendspiel Geissberg optimistisch in die Zukunft und freut sich auf das nächste Vereinsjahr. (mgt)