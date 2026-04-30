«Das ist ein Hammergefühl»

Der Rheinfelder René Rothacher hat mit der «Eve Gallagher Band» an der europäischen Blues-Challenge in Polen teilgenommen. Sie schafften es ins Finale. Rothacher gewann zudem den Preis als bester Gitarrist.

Der Rheinfelder René Rothacher hat mit der «Eve Gallagher Band» an der europäischen Blues-Challenge in Polen teilgenommen. Sie schafften es ins Finale. Rothacher gewann zudem den Preis als bester Gitarrist.

Valentin Zumsteg

Eigentlich hält René Rothacher nicht viel von Musikwettbewerben. «Das ist nicht wie im Sport, es ist schwierig zu vergleichen, wer der Beste ist.» Trotzdem freut er sich über die Auszeichnung, die er in Polen erhalten hat. «Es ist ein Hammergefühl», erklärt er mit einem Lachen.

«Keine typische Bluesband»

Doch blicken wir kurz zurück: Im vergangenen Jahr hat die «Eve Gallagher Band», in der René Rothacher Gitarre spielt, die Swiss Blues Challenge gewonnen. «Wir haben vorher nur einmal geprobt und dann teilgenommen. Der Sieg war eine Überraschung. Wir sind keine typische Bluesband, eher ein Fremdkörper in der Szene. Wir haben Einflüsse von Soul und Jazz», erzählt Rothacher. Mit Schlagzeuger Roman Roth aus Möhlin, der sonst bei Simply Red spielt, stammt noch ein zweiter Musiker der «Eve Gallagher Band» aus dem Fricktal.

Der Sieg in der Schweiz berechtigte sie dazu, Mitte April 2026 an der europäischen Blues Challenge in Katowice in Polen teilzunehmen. Dort traten insgesamt 24 Bluesgruppen aus ganz Europa auf. Für die «Eve Gallagher Band» lief die erste Show gut. Sie schaffte den Sprung ins Finale und damit unter die besten acht. «Leider hat unsere Sängerin am Tag vor dem Finale eine Kehlkopfentzündung bekommen. Deswegen konnte sie dort nicht wie gewohnt singen», so Rothacher. Gewonnen hat schliesslich eine Band aus Norwegen.

«Erst vor Ort erfahren»

Die Jury bewertete aber nicht nur den Gruppenauftritt, sondern ebenso die Leistung der einzelnen Bluesg itarristen der verschiedenen Bands. «Das habe ich erst vor Ort erfahren», sagt Rothacher. Mit einem Sieg hat er nicht gerechnet, doch er wurde Tatsache. «Ich musste eine Dankesrede auf Englisch improvisieren», schmunzelt Rothacher, der nicht Profimusiker ist, sondern einen eigenen Sanitärbetrieb führt.

Auch wenn er Vorbehalte gegen solche Wettbewerbe hat, kann er dem Ganzen etwas Gutes abgewinnen: «Die Jury hat wahrgenommen, dass ich mich seit 30 Jahren intensiv mit diesem Instrument auseinandersetze. Das freut mich besonders.» Als Siegerpreis hat er eine handgemachte kleine Gitarre eines polnischen Gitarrenbauers erhalten. «Leider habe ich in der spontanen Rede vergessen, mich bei ihm zu bedanken. Deswegen habe ich mir vorgenommen, ein traditionelles polnisches Lied einzustudieren und ihm eine Videoaufnahme davon zu senden.»

Übrigens: Wer die «Eve Gallagher Band» live erleben möchte, hat dazu unter anderem am 26. Mai am Bluesfestival Baden oder am 21. August am Dreyland-Bluesfestival in Schopfheim (D) Gelegenheit.