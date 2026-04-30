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«Das ist ein Hammergefühl»

  30.04.2026 Rheinfelden
Preisträger und Preis: René Rothacher mit der Gitarre, die er gewonnen hat. Foto: Valentin Zumsteg
Preisträger und Preis: René Rothacher mit der Gitarre, die er gewonnen hat. Foto: Valentin Zumsteg

Der Rheinfelder René Rothacher hat mit der «Eve Gallagher Band» an der europäischen Blues-Challenge in Polen teilgenommen. Sie schafften es ins Finale. Rothacher gewann zudem den Preis als bester Gitarrist.

Valentin Zumsteg

Eigentlich hält René ...

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