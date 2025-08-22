Immobilien
Veranstaltungen
Stellen
E-Paper
App
Newsletter

«Das ist der grösste Hoselupf»

  22.08.2025 Rheinfelden
Die neue Schloss-Bar von Feldschlösschen soll an das Bierschloss in Rheinfelden erinnern. In Mollis wird sie zum ersten Mal eingesetzt. Fotos: zVg
Die neue Schloss-Bar von Feldschlösschen soll an das Bierschloss in Rheinfelden erinnern. In Mollis wird sie zum ersten Mal eingesetzt. Fotos: zVg

Noch eine Woche, dann wird in Mollis das Eidgenössische Schwing- und Älplerfest gefeiert. Die Organisatoren erwarten bis zu 350 000 Gäste. Feldschlösschen aus Rheinfelden ist mit fast 100 Mitarbeitenden im Einsatz, damit niemand durstig bleiben muss. Vier Hangars stehen als ...

X

Image Title

<
1/10
>

Möchten Sie weiterlesen?

Ja. Ich bin Abonnent.

Haben Sie noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier

Ja. Ich benötige ein Abo.

Abo Angebote