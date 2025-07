Das isch Musig! Doppelsieg für Jugendband

Die Jugendband Wegenstettertal zeigte am Musikfest in Sursee eine starke Leistung. Beim Konzertvortrag überzeugte die Band mit den Stücken «Cloud Pictures» von Thomas Rüedi und «Like the Eagle, We Soar and Rise» von Satoshi Yagisawa. Nach dem Mittagessen kam es ...

Die Jugendband Wegenstettertal zeigte am Musikfest in Sursee eine starke Leistung. Beim Konzertvortrag überzeugte die Band mit den Stücken «Cloud Pictures» von Thomas Rüedi und «Like the Eagle, We Soar and Rise» von Satoshi Yagisawa. Nach dem Mittagessen kam es zum zweiten Höhepunkt des Tages: die Marschmusik. In der prallen Sonne von Sursee spielte die Jugendband den «Rumisberger-Marsch» von Walter Joseph. Die jungen Musikantinnen und Musikanten wurden kräftig von der Musikgesellschaft Wegenstetten (MGCW) sowie von einigen Fans angefeuert. Der Einsatz zahlte sich aus. Die Jugendband Wegenstettertal konnte den ersten Rang in der Marschmusik (3. Klasse) sowie den ersten Rang im Konzertvorspiel (3.Klasse) abräumen. Natürlich durfte das Feiern mit der Musikgesellschaft Wegenstetten nach dem grossen Sieg nicht fehlen. (mgt/nfz)