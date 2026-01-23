Die Galerie Prodo (Podest für Gedanken) präsentiert im Raum des Bohème Art-Restaurant in Rheinfelden die neue Ausstellung der Künstlerin Mariann Wiederkehr unter dem Titel «Das innere Gefüge der Erscheinung».

Arbeiten von Mariann Wiederkehr

Mariann Wiederkehr (1943) ist eine Schweizer Malerin aus dem Kanton Aargau. Nach einer Ausbildung zur Primarlehrerin wandte sie sich ab den späten 1980er-Jahren der bildenden Kunst zu und stellt seither regelmässig aus. Sie ist mit dem ehemaligen Nationalrat Roland Wiederkehr verheiratet. Im Zentrum der Ausstellung steht eine Verschiebung des Massstabs als Form des Sehens. Durch Vergrösserung und Annäherung richtet die Künstlerin den Blick auf Formen und Strukturen, die im Alltag meist unbeachtet bleiben — etwa pflanzliche und organische Fragmente, Kristalle oder Edelsteine.

Was gewöhnlich klein erscheint, gewinnt hier an Präsenz. Die Motive lösen sich von ihrer gegenständlichen Herkunft und entwickeln eine eigene visuelle Logik. Entscheidend ist nicht das äussere Erscheinungsbild, sondern die innere Organisation von Farbe, Linie und Struktur. Die Ausstellung «Das innere Gefüge der Erscheinung» lädt zu einem langsamen, konzentrierten Sehen ein. Die Arbeiten richten den Blick nicht auf das Vordergründige, sondern auf das, was sich aus sich selbst heraus formt und verbindet — nach einer eigenen, nicht unmittelbar sicht-baren Logik.

Das Projekt ist Teil des kuratorischen Programms der Galerie Prodo, die Kunst als Raum für Denken, Wahrnehmung und innere Bewegung versteht. (mgt)

Vernissage: Donnerstag, 29. Januar, 15 Uhr. Die Ausstellung läuft bis am 1. März. Treffen mit der Künstlerin jeweils donnerstags am 5., 12. und 19. Februar, um 16 Uhr.