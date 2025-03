Insieme Rheinfelden sorgt für vielfältiges Freizeitangebot

Nach einem ereignisreichen und erfolgreichen Vereinsjahr durfte die Präsidentin ad interim, Pilar Cirelli, in der Kantine der MBF Stein 50 Mitglieder und Gäste zur Generalversammlung begrüssen. Das Ziel von insieme Rheinfelden, Menschen mit besonderen Bedürfnissen ein vielfältiges und bereicherndes Freizeitangebot zu ermöglichen, wurde mit grosser Freude dank des engagierten Einsatzes der Vorstandsmitglieder, Mitglieder und freiwilligen Helfer verwirklicht. Dies wurde eindrucksvoll in einer Präsentation veranschaulicht. Ein Höhepunkt des Jahresberichts war die beeindruckende Darbietung der Teilnehmer des Rhythmik Kurses. Unter der Leitung von Esther Kaminsky zeigten sie eindrucksvoll, wie sie mit einer Vielzahl von Perkussionsinstrumenten Musik in fröhliche Tänze und harmonische Bewegungsabläufe verwandeln können.

Insieme Rheinfelden verabschiedete sich herzlich von den beiden lang jährigen Revisorinnen, Gabi Scharf und Elisabeth Merz, und würdigte ihre wertvolle Unterstützung über viele Jahre hinweg. Als Zeichen der Dankbarkeit überreichte ihnen der Verein unter grossem Applaus Geschenkkörbe und Blumen. Der Vorstand stellte die neuen Revisoren vor, Simon Topalli und Ardian Bala, die von den Mitgliedern mit grosser Zustimmung und Freude gewählt wurden. Beide freuen sich auf ihre neue Aufgabe und möchten den Verein aktiv unterstützen. Mit grosser Dankbarkeit bedankte sich Pilar Cirelli bei allen Mitgliedern und freiwilligen Helfern, die im vergangenen Jahr tatkräftig mitgewirkt haben, sowie bei allen Gönnern und Spendern, die es möglich machen, Angebote für Menschen mit einer Beeinträchtigung aufrechtzuerhalten. Es braucht nicht viel, um Menschen in einer besonderen Lebenssituation zu helfen – nur ein gutes Herz. Oder, wie es der Volksmund sagt: «Das Herz am richtigen Fleck.» (mgt/nfz)

Insieme Rheinfelden sucht weitere freiwillige Helfer.

www.insieme-rheinfelden.ch