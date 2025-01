Gesundheitszentrum Fricktal: Das Glück hat einen Namen. Es heisst Nael und ist 3800 Gramm schwer

Im vergangenen Jahr kamen in der Frauenklinik des Gesundheitszentrums Fricktal 432 Kinder zur Welt, was im Vergleich zu den Geburten im Jahr 2023 einen leichten Anstieg darstellt. Das erste Baby des Jahres 2025 ist ein Junge namens Nael, geboren am 1. Januar um 09:25 Uhr. Nael ist 3800 Gramm schwer und 54 cm gross.

Am Gesundheitszentrum Fricktal gab es im vergangenen Jahr 2 Geburten mehr als noch im Vorjahr 2023. Insgesamt erblickten 2024 432 Kinder am GZF das Licht der Welt, im Vorjahr waren es 430. Damit reiht sich die Geburtenrate des letzten Jahres in den Durchschnitt der vergangenen Jahre ein: In den letzten 15 Jahren kamen am GZF insgesamt 6578 Kinder zur Welt, das sind im jährlichen Durchschnitt 438 Kinder.

Ein besonderer, einmaliger Rekord erlebte das Team der Geburtsabteilung im vergangenen Sommer: Innerhalb von 48 Stunden wurden am GZF 11 Kinder geboren. In der Regel erblicken am GZF ein bis zwei Babys pro Tag das Licht der Welt. Viele Frauen aus dem südbadischen Raum entscheiden sich für eine Geburt am GZF Immer mehr Frauen aus dem grenznahen Deutschland entscheiden sich für eine Geburt am GZF. Im vergangenen Jahr wählten 103 Frauen aus dem südbadischen Raum das GZF als Geburtsort, was 23.8 % aller Geburten entspricht.