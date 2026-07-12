Das Glück der Erde …

Der Reit- und Fahrverein Gansingen führt dieses Jahr bereits den 50. Pferdesporttag durch. Zum siebten Mal in Form eines Gymkhanas. Anlässlich des Jubiläums findet der Anlass im Sparblig gleich an zwei Tagen statt, genauer am 25. und 26. ...

Pferdesporttag in Gansingen feiert Jubiläum

Der Reit- und Fahrverein Gansingen führt dieses Jahr bereits den 50. Pferdesporttag durch. Zum siebten Mal in Form eines Gymkhanas. Anlässlich des Jubiläums findet der Anlass im Sparblig gleich an zwei Tagen statt, genauer am 25. und 26. Juli.

Susanne Hörth

«Wir hatten früher jeweils eine Springkonkurrenz und haben vor sieben Jahren auf Gymkhana gewechselt. Es werden also nicht mehr Hindernisse gesprungen, sondern die Geschicklichkeit von Pferd und Reiter ist gefragt», erklärt Katja Erdin, OK-Mitglied des Pferdesporttags, der heuer zum 50. Mal stattfindet.

Ein Gymkhana wird es auch dieses Jahr wieder geben, und zwar unter dem Motto «Laubberg-Challenge». Im Gegensatz zum üblichen, sonntäglichen Pferdesporttag findet der Anlass anlässlich des Jubiläums am Samstag und Sonntag statt. Angeboten werden fünf verschiedene Prüfungen. «Von Bodenarbeit bis Paar-Gymkhana ist für alle etwas dabei», verspricht das OK. «Im Paar-Gymkhana winkt dem originellsten Kostüm sogar noch ein Sonderpreis.»

Die Erwähnung des Kostüms macht neugierig. Dass dabei neben dem Sport auch der Spass nicht zu kurz kommt, ist ebenfalls erwähnenswert. Eine grosse Rolle spielt insbesondere das Vertrauen zwischen dem Pferd und seiner Reiterin oder seinem Reiter. «Da wir dieses Jahr das 50-Jahr-Jubiläum unseres Pferdesporttags feiern, stehen auch einige aussergewöhnliche Programmpunkte auf dem Plan», heisst es seitens des OK. Und weiter: «Am Samstagnachmittag dürfen die Kleinsten beginnen. In den Kategorien Bodenarbeit, Führzügelklasse sowie Kinder und Jugendliche können sich die Teilnehmenden messen und ihre jeweiligen Sieger küren.» Am Sonntagmorgen geht es mit den erwachsenen Reiterinnen und Reitern und ihren Pferden weiter.

Ein kleines Jubiläumsfest

Dass der 50. Pferdesporttag nicht nur aus zwei Tagen voller sportlicher Wettkämpfe auf der Sparblig-Wiese besteht, sondern auch von einem kleinen Fest begleitet wird, macht Katja Erdin deutlich: «Wir haben für Sonntagnachmittag ein kleines, aber feines Rahmenprogramm auf die Beine gestellt.» Dazu gehört ein pferdesportliches Showprogramm. Danach sind die Zweibeiner gefragt. «In einem ‹Garretten-GP›-Rennen sind Spass, Geschicklichkeit, Schnelligkeit und Taktik gefragt. Zum krönenden Abschluss wird das schnellste Paar gekürt», verrät das OK.

Auf die Teilnehmerzahlen der vergangenen Jahre angesprochen, erklärt Katja Erdin: «Wir haben seit Jahren konstante Teilnehmerzahlen zwischen 50 und 60 Teilnehmenden. Das hat unseren Pferdesporttag zeitlich, auch ohne Rahmenprogramm, jeweils vollständig ausgefüllt. Wir mussten sogar jeweils eine Warteliste führen.» Das OK freue sich jedes Jahr darüber, dass der Anlass bei den Konkurrentinnen und Konkurrenten so grossen Anklang finde und einige Teilnehmende regelmässig am Gymkhana in Gansingen starten.

«Dieses Jahr erwarten wir zirka 55 Teilnehmende, die wir auf Samstagnachmittag und Sonntagmorgen verteilt antreten lassen werden.» Nun freut sich das OK darauf, sowohl bekannte als auch neue Gesichter am 50. Pferdesporttag begrüssen zu dürfen. «Wir hoffen auf einen unfallfreien, stimmigen Anlass für alle Beteiligten und dass wir mit dem Garetten-GP, bei dem wir die Bevölkerung zum Mitmachen aufrufen, einen lustigen Abschluss unseres Pferdesporttags erzielen können.» Zudem: «An unserem Anlass wird die Geselligkeit grossgeschrieben. Darum hoffen wir, bei bestem Wetter einen Anlass für Jung und Alt auf die Beine zu stellen und unser Jubiläum gebührend feiern zu können.»