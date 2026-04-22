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Das Glas halbvoll, immerhin

  22.04.2026 Persönlich
«Dann merkst du einfach, welch grosses Glück wir haben, hier in der Schweiz aufwachsen zu dürfen»: Janis Eberle. Foto: Ronny Wittenwiler
«Dann merkst du einfach, welch grosses Glück wir haben, hier in der Schweiz aufwachsen zu dürfen»: Janis Eberle. Foto: Ronny Wittenwiler

Janis Eberle aus Eiken und die Verantwortung in Zeiten wie diesen

Er ist Präsident der Jungfreisinnigen Brugg-Fricktal. Das Desinteresse an der Politik hält er für gefährlich. Janis Eberle, ein Portrait.

Ronny Wittenwiler

Treffpunkt ist ein Café in ...

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