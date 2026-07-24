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Rheinfeldens «Fifty-Fiftys»: Das Geburtsjahr ist entscheidend, nicht der Ort

  24.07.2026 Rheinfelden
Ob Deutsche oder Schweizer – sie sind alle 1948 geboren: Paul Renz (von links), Wilfried Basler, Vreni Isele, Wolfgang Netz, Käthy Felber-Kellerhals und Eberhard Niethammer. Foto: Boris Burkhardt
Ob Deutsche oder Schweizer – sie sind alle 1948 geboren: Paul Renz (von links), Wilfried Basler, Vreni Isele, Wolfgang Netz, Käthy Felber-Kellerhals und Eberhard Niethammer. Foto: Boris Burkhardt

Weil sie von beiderseits des Rheins sind und sich regelmässig auf beiden Seiten treffen, nennt sich der Rheinfelder 48er-Jahrgang «Fifty-Fiftys»: Es ist der einzige Geburtsjahrgang, der sich grenzüberschreitend trifft.

Boris Burkhardt

«Das muss man deutlich erwähnen: Wir ...

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