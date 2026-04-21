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«Das Fricktal wird zum Stricktal!»

  21.04.2026 Fricktal

«Liebe Stricker, es gibt einen neuen Weltrekordversuch im Sockenstricken», so eine Ittenthalerin und ruft gleichzeitig zum Mitmachen auf. «Deutschland, die Schweiz und Liechtenstein nehmen zusammen einen neuen Anlauf. Bis März 2027 (Swiss Yarn Festival) sollen 36 000 Paar ...

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