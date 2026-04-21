«Das Fricktal wird zum Stricktal!»

«Liebe Stricker, es gibt einen neuen Weltrekordversuch im Sockenstricken», so eine Ittenthalerin und ruft gleichzeitig zum Mitmachen auf. «Deutschland, die Schweiz und Liechtenstein nehmen zusammen einen neuen Anlauf. Bis März 2027 (Swiss Yarn Festival) sollen 36 000 Paar ...

«Liebe Stricker, es gibt einen neuen Weltrekordversuch im Sockenstricken», so eine Ittenthalerin und ruft gleichzeitig zum Mitmachen auf. «Deutschland, die Schweiz und Liechtenstein nehmen zusammen einen neuen Anlauf. Bis März 2027 (Swiss Yarn Festival) sollen 36 000 Paar Socken zusammenkommen.» Den bisherigen Weltrekord hält Neuseeland mit 35 128 Paar seit 2011. Nun soll die hoffentlich längste Sockenleine der Welt am Yarn Festival in Glattfelden aufgehängt werden.

Zu den Vorgaben: mindestens Grösse 40, gerne grösser; Schaftlänge 10 bis 20 cm; Sockenwolle 4- oder 6-fach; egal, welche Ferse. Keine gehäkelten Socken. «Zopfmuster, Streifen, Resten – alles ist erlaubt!» An die Ittenthalerin können die fertigen Socken – Gabriela Hartmann, Hauptstrasse 2, 5083 Ittenthal, geschickt werden. Nach dem Rekord werden die Socken an Obdachlose und Hilfsorganisationen in Deutschland und der Schweiz verteilt und spenden Wärme, buchstäblich und im übertragenen Sinn. (mgt)

www.sockenweltrekord.com