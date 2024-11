Das Fricktal im Winterkleid

Die starken Schneefälle haben das Fricktal in ein Winterwunderland verwandelt. Der viele Schnee, der am Donnerstag und in der Nacht auf Freitag fiel, sorgt aber auch für Behinderungen im Strassenverkehr und für Einschränkungen sowie Verspätungen im öffentlichen Verkehr.