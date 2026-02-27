Immobilien
Das Freizeit-Abenteuer wächst

  27.02.2026 Rheinfelden
Foto: Walter Herzog
Foto: Walter Herzog

Im Rheinfelder Gebiet Wasserloch entsteht aktuell ein Waldseilpark. Die hölzernen Plattformen an den Bäumen lassen bereits erahnen, bis in welche Höhen der Wald aus einer ganz anderen Perspektive erkundet werden kann. Ziel ist es, dass der Waldseilpark, das neue Rheinfelder Freizeitangebot, Anfang Juni eröffnet werden kann. (nfz)

 

