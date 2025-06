Das Feuer im Herzen

«Füür und Flamme» fürs Rheinfelder Jugendfest

Am Samstag wurde in Rheinfelden das traditionelle Jugendfest mit fast 2000 Kindern gefeiert. Das Festmotto «Mir sind Füür und Flamme» passte zum warmen Wetter.

Janine Tschopp

Das Jugendfest hat in Rheinfelden seit vielen Jahrzehnten Tradition. Es ist ein Fest von und für die Kinder und Jugendlichen. Ein Höhepunkt ist jeweils der Festumzug, an welchem alle Klassen vom Kindergarten bis zur vierten Klasse teilnehmen. Angeführt wird der Umzug von der Stadtmusik Rheinfelden und dem Stadtrat. Dieses Jahr haben insgesamt 40 Klassen am Festumzug, der nach dem Glockengeläut pünktlich um 11 Uhr startete, teilgenommen.

Mit viel Herzblut und Liebe zum Detail arbeiten die Kinder mit ihren Lehrpersonen jeweils an ihren Verkleidungen und fiebern lange auf diesen speziellen Tag hin.

Am Samstag war es dann endlich soweit und die Kinder durften sich beim grossen Festumzug präsentieren. Wegen Bauarbeiten war der Start dieses Jahr ausnahmsweise bei der Habich-Dietschy-Strasse. Die Strecke führte dann über die Marktgasse, wo die Kinder von vielen Zuschauenden beklatscht und bejubelt wurden, durchs Städtli und schliesslich via Brodlaube und Kirchgasse zum Hauptwachplatz, wo alle Kinder das Jugendfestlied sangen und das Fest durch Susanna Schlittler, Stadträtin und Präsidentin der Jugendfestkommission, offiziell eröffnet wurde.

Brennen für Rheinfelden

Viele Klassen orientierten sich bei den Kostümen und Requisiten am diesjährigen Motto «Mir sind Füür und Flamme». Die Kinder vom Kindergarten Augarten symbolisierten den Satz «Wir brennen für Rheinfelden» mit orangen Kostümen für das Feuer, blauen Kostümen für den Rhein und grünen Kostümen für den Wortteil «Felden». Die Kinder vom Schulkreis Robersten kamen als Flammenkinder. Erst- und Drittklässler waren musikalisch unterwegs und spielten das Jugendfestlied auf ihren Kazoos. Andere Kinder waren als Zauberer oder Drachen verkleidet oder fragten sich, wo Walter ist.

56 Stände für Spiel und Spass

Während die Kindergärtlerinnen und Kindergärtler sowie die Schülerinnen und Schüler der ersten bis vierten Klassen den Umzug bildeten, waren die Grösseren (Fünftund Sechstklässler und Oberstufe) für die 56 Spielstände verantwortlich. An diesen Ständen, ums Hugen feld-Schulhaus und den Hauptwachplatz, konnten die kleinen und grossen Festbesucher den Nachmittag mit viel Spass und Spielen geniessen.

Viel los war auch auf dem Dach des Rheinparkings. Dort organisierte der Verein schjkk einen Hindernisparcours «Wasserwelten», Bullen-Reiten, einen Graff itiworkshop, Powerrafting mit den Pontonieren Rheinfelden sowie eine BMX-Freestyle-Show. Passend zum Motto gab es bei der Schiff lände eine Spiel- und Spass-Aktion mit der Jugendfeuerwehr.

Den ganzen Nachmittag bis spät am Abend wurden zudem auf der Bühne auf dem Hauptwachplatz Konzerte, Tänze und viele weitere Darbietungen gezeigt. Trotz der warmen Temperaturen zog es viele Leute ins Städtli, die das kunterbunte Programm in vollen Zügen genossen haben.

Traditionen leben lassen

Susanna Schlittler äusserte sich gegenüber der NFZ sehr zufrieden. «Es ist schön, dass die Tradition mit dem Jugendfest immer weiterlebt.» Das Bild, wenn sich alle Rheinfelder Klassen nach dem Umzug auf dem Hauptwachplatz versammeln, berühre sie jedes Mal. Sie lobte auch die grosse Kreativität, mit welcher die Kinder und ihre Lehrpersonen ihre Kostüme für den Umzug gestalten.

Schliesslich darf Rheinfelden auf ein gelungenes Jugendfest zurückblicken, bei welchem fast 2000 Kinder involviert waren. Ein Fest bei hochsommerlichen Temperaturen und mit viel Feuer in den Herzen aller Kinder und Erwachsenen, die am Jugendfest dabei waren.