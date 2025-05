Das Festival der Kulturen bringt Schwung ins Städtchen

Tausende von Besuchern werden am Wochenende in Rheinfelden erwartet: Am Freitag hat das Festival der Kulturen begonnen. An rund 60 Ständen werden Waren und Speisen aus aller Welt angeboten. Daneben gibt es zahlreiche Konzerte, Workshops und weitere Aktivitäten.

Bereits zum zweiten Mal veranstaltet BAK-ROOTS das seit 1995 stetig wachsende «Festival der Kulturen Rheinfelden Respekt» vom Freitag, 30. Mai, bis Sonntag, 1. Juni. Vom Kurbrunnensaal, der Habich-Dietschy-Strasse entlang zur Schifflände und auf die Brücke bieten Ausstellerinnen und Marktfahrer aus knapp 60 Ländern bzw. 4 Kontinenten ihre Spezialitäten und Waren feil.

Die beliebten Workshops von SafSap für Kinder und Erwachsene werden durch ein neues Angebot ergänzt: «Music & Meditation» aus Indien. Ein weiteres Highlight ist das Karussell für Kinder auf dem Idi-Furrer-Platz, Baselangebote wie auch Konzerte von und mit Kindern z. B. «D’Gschicht vom FIRLI GwunderFANT» sowie Spiele und Geschichten aus Kenya sollen die Jüngsten begeistern.

In der Trinkhalle treffen schweizerische Schnitzereien auf Holzkunstwerke aus Togo, Kamerun und dem Senegal . Einen interessanten Vortrag über die Realisierung einer Vision und ein Beispiel für gelingende internationale Zusammenarbeit bieten Eveline Räz-Rey und Yayra Glover (am Samstag Abend im Roten Haus). Auf dem Festivalgelände zeigen internationale Strassenmusiker und Künstlerinnen der unterschiedlichsten Musikrichtungen ihr Können auf den drei Bühnen im Freien.