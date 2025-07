Das faszinierende Leben der Mauersegler

Der Natur- und Vogelschutz Rheinfelden (NVR) lud vergangene Woche zur Abendexkursion rund um die faszinierenden Mauer- und Alpensegler. Im voll besetzten Veranstaltungsraum des Hotels Schiff begeisterte der renommierte Biologe Stefan Greif von BirdLife Schweiz mit einem eindrucksvollen Vortrag. Bei der offiziellen Begrüssung informierte Albi Wuhrmann, Präsident des NVR, über die Auswirkungen der aktuellen Hitzewelle auf Mauersegler: «Sie setzt auch den bestens angepassten Mauerseglern zu. Jungtiere suchen bei sehr heissen Temperaturen (also so wie wir sie aktuell erlebten) Abkühlung am Nesteingang und stürzen dabei nicht selten ab – innerhalb von nur zwei Tagen wurden zehn Jungvögel in Rheinfelden und Möhlin geborgen. Sie werden nun liebevoll von Hand aufgepäppelt.» Ein Leben in der Luft – so beschrieb Greif das erstaunliche Dasein dieser Vielflieger, die schlafen, trinken, fressen und sogar Nistmaterial im Flug aufnehmen. Der Vortrag gewährte auch spannende Einblicke in die Unterschiede zwischen Mauer- und Alpenseglern – etwa in Gefieder und Rufen sowie ihrer «Wanderrouten» – und erinnerte daran, dass es Mauersegler schon seit über 49 Millionen Jahren gibt.

Die anschliessende Exkursion durch die Altstadt, geführt durch Hansruedi Böni, Co-Präsident des NV Möhlin, bei der man die markanten Rufe der Segler live hätte erleben können, fiel jedoch buchstäblich ins Wasser: Ein heftiges Gewitter sorgte für einen abrupten Unterbruch – und zerstörte auch den liebevoll vorbereiteten Apéro im Rumpel. Ein Naturerlebnis der anderen Art, das dennoch in Erinnerung bleibt. «Wir danken dem Hotel Schiff für die Gastfreundschaft. Bis im August sind die Mauersegler noch Gäste bei uns in der Altstadt – dann geht die Reise Richtung Süden», heisst es in einer Medienmitteilung des Vereins. (mgt)

Am Samstag, 30. August, geht es auf Spurensuche nach einem heimlichen Flussbewohner: Dem stark gefährdeten Dohlenkrebs. Bei einer exklusiven Führung in einer stillgelegten Fischzucht in Zeiningen dürfen die Teilnehmenden live dabei sein, wenn Jungtiere aufgezogen werden – ein einmaliger Einblick hinter die Kulissen einer bedrohten Art. Die Plätze sind auf 20 Personen begrenzt – rasche Anmeldung unter info@nv-rheinfelden.ch ist erforderlich.