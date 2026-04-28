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Das erste alkoholfreie Bier von Lernenden

  28.04.2026 Rheinfelden
Florian Schädeli (links) und Fynn Mahrer haben das Bier kreiert. Foto: zVg
Florian Schädeli (links) und Fynn Mahrer haben das Bier kreiert. Foto: zVg

Zwei Lernende Brau- und Getränketechnologen von Feldschlösschen greifen den aktuellen Biertrend auf: Sie haben das alkoholfreie Feldschlösschen Nullkommanix kreiert, das ab sofort in ausgewählten Coop Supermärkten erhältlich ist. Der Erlös fliesst ...

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