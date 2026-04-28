Das erste alkoholfreie Bier von Lernenden

Zwei Lernende Brau- und Getränketechnologen von Feldschlösschen greifen den aktuellen Biertrend auf: Sie haben das alkoholfreie Feldschlösschen Nullkommanix kreiert, das ab sofort in ausgewählten Coop Supermärkten erhältlich ist. Der Erlös fliesst ...

Zwei Lernende Brau- und Getränketechnologen von Feldschlösschen greifen den aktuellen Biertrend auf: Sie haben das alkoholfreie Feldschlösschen Nullkommanix kreiert, das ab sofort in ausgewählten Coop Supermärkten erhältlich ist. Der Erlös fliesst vollständig in den Ausbildungsfonds des Schweizer Brauerei-Verbands. Mit dem Projekt «Lernendenbier» unterstützen Coop und Feldschlösschen seit 2019 die Ausbildung zukünftiger Bierbrauerinnen und Bierbrauer in der Schweiz.

Auf den Verpackungen und auf den Flaschenetiketten von Feldschlösschen Nullkommanix strahlen die Gesichter von Florian Schädeli und Fynn Mahrer. Sie sind die Ideengeber, Entwickler und Brauer hinter dem neuesten Bier von Feldschlösschen. Wie der Name verrät, enthält das Bier keinen Alkohol und folgt damit dem grössten Trend der letzten Jahre. Die Kategorie der alkoholfreien Biere entwickelt sich in der Schweiz überdurchschnittlich stark und hat sich für viele Konsumentinnen und Konsumenten längst als bevorzugte Alternative und bewusste Wahl etabliert.

Das neue Bier überzeugte auch am Swiss Beer Award 2026, bei dem die besten Biere der Schweiz ausgezeichnet werden. Feldschlösschen Nullkommanix erhielt von der Fachjury die Silber-Auszeichnung in der Kategorie «Lernendenbiere».

Die Idee hinter dem «Lernendenbier» ist es, dem Fachkräftemangel in der Schweizer Brauereibranche entgegenzuwirken. Obwohl die Schweiz europaweit über die höchste Brauereidichte verfügt, fehlt es an qualifiziertem Nachwuchs. Ein Grund dafür ist, dass der Ausbildungsweg zur Brauerin oder zum Brauer noch zu wenig bekannt ist – und oft auch als wenig attraktiv wahrgenommen wird. Mit dem «Lernendenbier» wird jeweils zu Beginn der Biersaison ein von Lernenden von Feldschlösschen entwickeltes und gebrautes Bier in Coop-Supermärkten verkauft. (mgt)

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