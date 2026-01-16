Immobilien
Das Ende einer Tradition

  16.01.2026 Frick
Weihnachten 2024, die vorläufig letzten Fricker Turmbläser vor dem Aufgang zum Glockenturm: Antonia Freiermuth (v. l.), Konrad Schilling, Markus Winter, Andi Mösch und Jvo Müller. Fotos: zVg
An Weihnachten 2024 spielten sie noch auf dem Turm, an Ostern 2025 bereits nicht mehr. Jetzt geben die letzten fünf Turmbläser St. Peter und Paul Frick ihre Auflösung bekannt. Dazu beigetragen haben Nachwuchsprobleme und verschärfte Sicherheitsvorschriften.

